Грозовые дожди и пыльная буря накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

По прогнозу, днем 21 апреля небольшой дождь может местами пройти по югу региона, а пыльная буря возможна на востоке области. Ветер сегодня обещают преимущественно юго-восточный 7−12 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Воздух должен прогреться до +16−21, в отдельных территориях — до +25 градусов. В северо-западных районах сохранится высокая пожароопасность 4 класса.