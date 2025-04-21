Куришь у трапа самолёта — готовься к проблемам: как в Кишиневе одна электронная сигарета едва не обернулась депортацией

Ну и, конечно, отдельный привет сотрудникам аэропорта Кишинева, для которых, похоже, правила — понятие гибкое. Особенно если в руке у пассажира не только вейп, но и деньги. На видео женщина рассказала, что вопрос был решен взяткой.