Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куришь у трапа самолёта — готовься к проблемам: как в Кишиневе одна электронная сигарета едва не обернулась депортацией

Украинская туристка, летевшая из Кишинева в Турцию, поделилась историей, которая, по ее словам, не закончилась депортацией только после взятки.

Источник: Комсомольская правда

Группа, судя по всему, украинских туристов, вылетающих из Кишинева в Турцию, едва не осталась без отпуска. Причина — электронная сигарета одной из девушек у трапа самолёта.

Сотрудники аэропорта отреагировали быстро: подготовили документы на депортацию. Спасло только одно — «волшебное» денежное решение вопроса.

Пользовательница TikTok, рассказавшая эту историю, обратилась к подписчикам: «Может, хоть чужие ошибки кого-то чему-то научат — курить электронные сигареты нельзя.».

На фоне этого случая стоит напомнить: курить возле самолета нельзя, в автобусе к самолёту — тоже нельзя. Даже при выходе из самолета тоже нельзя.

Электронные сигареты, вейпы, айкосы, стики — всё это попадает под те же ограничения, что и обычный табак. И за одну затяжку можно получить не только штраф, но и билет в обратную сторону.

Ну и, конечно, отдельный привет сотрудникам аэропорта Кишинева, для которых, похоже, правила — понятие гибкое. Особенно если в руке у пассажира не только вейп, но и деньги. На видео женщина рассказала, что вопрос был решен взяткой.