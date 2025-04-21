Куришь у трапа самолёта — готовься к проблемам: как в Кишиневе одна электронная сигарета едва не обернулась депортацией

Группа, судя по всему, украинских туристов, вылетающих из Кишинева в Турцию, едва не осталась без отпуска. Причина — электронная сигарета одной из девушек у трапа самолёта.
Сотрудники аэропорта отреагировали быстро: подготовили документы на депортацию. Спасло только одно — «волшебное» денежное решение вопроса.
Пользовательница TikTok, рассказавшая эту историю, обратилась к подписчикам: «Может, хоть чужие ошибки кого-то чему-то научат — курить электронные сигареты нельзя.».
На фоне этого случая стоит напомнить: курить возле самолета нельзя, в автобусе к самолёту — тоже нельзя. Даже при выходе из самолета тоже нельзя.
Электронные сигареты, вейпы, айкосы, стики — всё это попадает под те же ограничения, что и обычный табак. И за одну затяжку можно получить не только штраф, но и билет в обратную сторону.
Ну и, конечно, отдельный привет сотрудникам аэропорта Кишинева, для которых, похоже, правила — понятие гибкое. Особенно если в руке у пассажира не только вейп, но и деньги. На видео женщина рассказала, что вопрос был решен взяткой.