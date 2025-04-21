На трассе М-4 «Дон» отменили зимний скоростной режим

«С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 “Дон” и М-11 “Нева” отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3500 т. Эти меры были приняты для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП в зимних условиях», — пишет источник.