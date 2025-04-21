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На трассе М-4 «Дон» отменили зимний скоростной режим

Ростовская область, 21 апреля 2025. DON24.RU. На трассе М-4 «Дон» отменили зимний скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

Источник: Don24.ru

«С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 “Дон” и М-11 “Нева” отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3500 т. Эти меры были приняты для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП в зимних условиях», — пишет источник.

На летний период скоростной режим с 706-го по 803-й км и с 1024-го по 1072-й км трассы М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3500 т составит 110 км/ч.

Как сообщали ранее, через Ростовскую область пройдет новая скоростная трасса Тюмень — Краснодар.