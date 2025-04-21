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Филиал МГИМО в Астане начнет работу в сентябре 2025 года

В Миннауки Казахстана сообщили подробности обучения.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Филиал МГИМО в Астане начнет работу в сентябре 2025 года, сообщили в Миннауки и высшего образования Казахстана.

Будет проведен набор на две программы бакалавриата:

  • Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки (направление «Экономика»);
  • Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов (направление «Бизнес-информатика»).

Также будут доступны две программы магистратуры:

  • Финансовая экономика и финансовые технологии (направление «Экономика», код специальности 38.04.01);
  • Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием (направление «Системный анализ и управление»).

Срок обучения по программам бакалавриата — четыре года.

«Прием будет осуществляться по результатам ЕНТ (нижний пороговый балл — 65). Лучшие абитуриенты смогут получить грант на обучение — на каждую программу выделено по 30 грантовых мест, но предусмотрен и вариант платного обучения», — сообщили в министерстве.

Срок обучения на программах магистратуры — два года. На каждую программу выделено 20 грантовых мест, возможна платная форма обучения.

Обучать студентов будут преподаватели МГИМО в Астане, а также казахстанские педагоги, прошедшие переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО.

«Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры — на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Пока «МГИМО-Астана» будет располагаться в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.