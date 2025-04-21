Филиал МГИМО в Астане начнет работу в сентябре 2025 года

«Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры — на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.