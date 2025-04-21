В Лесосибирске планируют разводить радужную форель. Это инвестиционный проект, который реализуется с помощью Корпорации развития Енисейской Сибири. Объем требуемых вложений составляет 105 миллионов рублей.
По словам инициаторов бизнеса, разведение радужной форели отличает высокая экономическая эффективность. Форель выгоднее лососевых рыб. Есть отработанные технологии производства. Самое главное, есть спрос. И он выше, чем предложение. Так что идея выгодная.
В «Енисейской Сибири» добавили, что для инвесторов предусмотрены меры господдержки. Можно, например, получить субсидию на возмещение части затрат на выращивание товарной рыбы. Или воспользоваться программой льготного кредитования субъектов МСП.