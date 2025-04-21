Отопление в Новосибирске не отключат из-за холодов и снегопадов

Заместитель главы города Борис Буреев на оперативном совещании в правительстве региона уточнил, что вопрос отключения отопления рассмотрят не раньше 28 апреля.
По прогнозам синоптиков, холодная погода с заморозками сохранится в Новосибирске как минимум до конца текущей недели. Согласно нормам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд.
Изначально городские власти планировали отключить отопление к майским праздникам, но внезапный шторм, обрушившийся на регион, заставил скорректировать планы энергетиков.