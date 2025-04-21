«Солдатскую казарму» на Троицком проспекте отреставрируют к сентябрю

На территории дома на Троицком проспекте в 1800 году начали возводить 12 каменных казарм по проекту архитектора Федора Волкова. Строительство длилось 8 лет. А в 1883—1885 годах военный инженер Г. М. Житков построил новые каменные здания по Измайловскому проспекту 6, 8 и 12. Дом в 2001 году КГИОП Северной столицы включил в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».