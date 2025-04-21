Два руководителя районных администраций Башкирии покинули посты

Сразу две главы районов Башкирии ушли в отставку на прошлой неделе. Речь идет о руководителях администраций Абзелиловского района Ильдаре Нафикове и Бирского района Антоне Талалове. Чиновники написали заявление об отставке по собственному желанию.
— Пока их обязанности будут исполнять первый заместитель главы Абзелиловского района Руслан Халилов, а в Бирском — замглавы по социальным вопросам Андрей Плотников, — пояснил глава Башкирии Радий Хабиров кадровые назначения во время оперативного совещания в ЦУРе региона.
Все и. о. главы районных администраций сейчас находятся в Москве для участия в форуме.
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