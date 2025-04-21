Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два руководителя районных администраций Башкирии покинули посты

Радий Хабиров прокомментировал уход глав районных администраций.

Источник: Комсомольская правда

Сразу две главы районов Башкирии ушли в отставку на прошлой неделе. Речь идет о руководителях администраций Абзелиловского района Ильдаре Нафикове и Бирского района Антоне Талалове. Чиновники написали заявление об отставке по собственному желанию.

— Пока их обязанности будут исполнять первый заместитель главы Абзелиловского района Руслан Халилов, а в Бирском — замглавы по социальным вопросам Андрей Плотников, — пояснил глава Башкирии Радий Хабиров кадровые назначения во время оперативного совещания в ЦУРе региона.

Все и. о. главы районных администраций сейчас находятся в Москве для участия в форуме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.