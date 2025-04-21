В Красноярском крае еще семь кафе готовили из неизвестного мяса

В список нарушителей попали кафе «WOK лапшичная» (ИП Кононова Ю. В.), ресторан шашлыка «Угольки и мясо» (ООО «Аппетит-холл»), «ВАО ВАО» (ИП Стебунова Г. В.), столовая «Русское подворье» (ООО «Русское подворье») из Красноярска; «Чебуреки» (ИП Кудрявцева О. К.) из Канска; кафе «Статус» (ИП Криволуцкий В. А.) из села Казачинское; ресторан гостиничного комплекса «Виталина» из Лесосибирска.