В Прикамье открыт прием заявок на конкурс сувенирной продукции

Региональный конкурс «Пермский сувенир» проводится для выявления лучших образцов продукции и их дальнейшего продвижения. Не менее важная задача — сохранение традиций народных промыслов и поддержка лучших мастеров.
Заявки на конкурс принимаются до 10 мая на Туристическом портале Пермского края. Конкурс проходит в нескольких номинациях: «Этнографический сувенир», «Сувенир-посуда», «VIP сувенир».
Отдельные номинации посвящены напиткам, пищевой продукции, игрушкам, аксессуарам, финал конкурса планируется провести 21 мая на форуме «Дни пермского бизнеса», где будет работать специализированная ярмарка.