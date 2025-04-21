В Омской области в марте вырос спрос на регистрацию недвижимости на 2%

В марте 2025 года количество заявлений на государственную регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в Омской области увеличилось на 2%.
Заметно вырос спрос на постановку объектов на кадастровый учет (+9%). Также увеличилось число обращений за единой процедурой кадастрового учета с одновременной регистрацией права (+4%). При этом количество заявлений на государственную регистрацию прав снизилось на 1%.
Более половины (60%) документов — 12 708 заявлений — были поданы в электронном виде. Подавляющее большинство заявок на регистрацию договоров долевого участия (99%, или 167 из 170) также были поданы электронно. Количество заявлений на регистрацию ипотеки выросло на 9% и составило в марте 897 заявок, из которых 67% были поданы электронно.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова связывает рост числа заявлений на кадастровый учет и единую процедуру с вступлением в силу 1 марта 2025 года Федерального закона № 487-ФЗ. Этот закон обязывает владельцев представлять документы на регистрацию прав в короткий срок после завершения строительства.