В Омской области в марте вырос спрос на регистрацию недвижимости на 2%

Более половины (60%) документов — 12 708 заявлений — были поданы в электронном виде. Подавляющее большинство заявок на регистрацию договоров долевого участия (99%, или 167 из 170) также были поданы электронно. Количество заявлений на регистрацию ипотеки выросло на 9% и составило в марте 897 заявок, из которых 67% были поданы электронно.