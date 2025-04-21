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В Калининградской области вводят летнее расписание электричек к морю

Оно начнет действовать с 1 мая.

Источник: Агентство «Москва»

С 1 мая в Калининградской области начнет действовать летнее расписание пригородных поездов, назначают дополнительные электрички к морю. Всего — 54 состава. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На Зеленоградском направлении по рабочим дням будет курсировать 34 поезда. По выходным и праздничным дням их количество увеличится до 48.

На Светлогорском направлении по рабочим дням назначается 39 «Ласточек», по выходным и праздничным — 38.

Между Зеленоградском и Пионерским Курортом по рабочим дням будет ходить 12 поездов, по выходным и праздникам — 11.

Подробное расписание — здесь.