Лукашенко назначил братьев Пачко руководить двумя районами Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил братьев Александра и Сергея Пачко руководить двумя районами в Брестской области, рассказали в пресс-службе президента.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 апреля белорусский президент объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников. В этот же день главами двух районов на Брестчине были назначены родные братья.
При назначении Александр Лукашенко спросил у Сергея и Александра Пачко, кем они приходятся друг другу.
— Мы родные братья, — ответил чиновник.
— По отцу, — уточнил его брат.
При этом согласовывая назначение Александра Пачко главой Столинского района, президент спросил, почему его переводят из Кобрина.
— Мне предложили — я согласился. Тем более Столинщина — это моя родина, — пояснил Александр Пачко.
Он добавил, что со Столинщины 10 лет назад он ушел работать в Лунинецкий райисполком, где пробыл семь лет, удвоив показатели района за это время, а последние три года руководил Кобринщиной. В последнем районе в сельском хозяйстве прирост составил более тонны молока удоя на одну корову, а по валовому производству — свыше 100 тонн в день.
— Сегодня район производит более 500 тонн молока. По промышленности и остальным направлениям тоже есть результаты, — прокомментировал чиновник.
Также Лукашенко обсудил с Пачко реализацию в Столинском районе новой программы по возрождению Полесья.
— Очень много было сделано за первую программу по мелиорации. А сейчас — вторая, — прокомментировал Александр Пачко.
Затем его брат Сергей Пачко, занимавший должность директора «Алексеевичи-Агро», был согласован на должность председателя Дрогичинского райисполкома.
— Тридцать шесть лет я на разных должностях тружусь в Дрогичинском районе. Это, скажем, не вторая, но моя большая родина уже, — пояснил президенту новый глава района.
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