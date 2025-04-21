Лукашенко назначил братьев Пачко руководить двумя районами Брестской области

Он добавил, что со Столинщины 10 лет назад он ушел работать в Лунинецкий райисполком, где пробыл семь лет, удвоив показатели района за это время, а последние три года руководил Кобринщиной. В последнем районе в сельском хозяйстве прирост составил более тонны молока удоя на одну корову, а по валовому производству — свыше 100 тонн в день.