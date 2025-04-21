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Лукашенко назначил братьев Пачко руководить двумя районами Брестской области

Лукашенко назначил двух братьев главами районов в Брестской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил братьев Александра и Сергея Пачко руководить двумя районами в Брестской области, рассказали в пресс-службе президента.

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 апреля белорусский президент объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников. В этот же день главами двух районов на Брестчине были назначены родные братья.

При назначении Александр Лукашенко спросил у Сергея и Александра Пачко, кем они приходятся друг другу.

— Мы родные братья, — ответил чиновник.

— По отцу, — уточнил его брат.

При этом согласовывая назначение Александра Пачко главой Столинского района, президент спросил, почему его переводят из Кобрина.

— Мне предложили — я согласился. Тем более Столинщина — это моя родина, — пояснил Александр Пачко.

Он добавил, что со Столинщины 10 лет назад он ушел работать в Лунинецкий райисполком, где пробыл семь лет, удвоив показатели района за это время, а последние три года руководил Кобринщиной. В последнем районе в сельском хозяйстве прирост составил более тонны молока удоя на одну корову, а по валовому производству — свыше 100 тонн в день.

— Сегодня район производит более 500 тонн молока. По промышленности и остальным направлениям тоже есть результаты, — прокомментировал чиновник.

Также Лукашенко обсудил с Пачко реализацию в Столинском районе новой программы по возрождению Полесья.

— Очень много было сделано за первую программу по мелиорации. А сейчас — вторая, — прокомментировал Александр Пачко.

Затем его брат Сергей Пачко, занимавший должность директора «Алексеевичи-Агро», был согласован на должность председателя Дрогичинского райисполкома.

— Тридцать шесть лет я на разных должностях тружусь в Дрогичинском районе. Это, скажем, не вторая, но моя большая родина уже, — пояснил президенту новый глава района.

Накануне Александр Лукашенко предупредил, что другой такой Беларуси не будет, и сказал, что делать.

Между тем глава Нацбанка и экс-премьер Роман Головченко сказал, когда белорусы перестанут считать в долларах: «От этой ментальной привязки обязательно избавимся».

А ЕАБР назвал причины быстрого роста экономики Беларуси.