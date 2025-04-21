Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани в ночь с 25 на 26 апреля перекроют движение по улице Ульянова-Ленина

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Ульянова-Ленина с 22:00 25 апреля до 06:00 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Источник: Коммерсантъ

«Это связано с ремонтом тепловых сетей на участке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Закрытым окажется участок дороги между домами № 57/2 и № 50 по улице Ульянова-Ленина.