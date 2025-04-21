Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская митрополия напомнила традиции Светлой седмицы

21 — 27 апреля 2025 года — Пасхальная неделя.

Источник: AP 2024

Челябинская митрополия поздравляет братьев и сестер с наступлением Светлой седмицы (21 — 27 апреля). Как сообщает митрополия, это время особой благодати и радости.

«На этой неделе отменяются земные поклоны, пост в среду и пятницу, а вместо утренних и вечерних молитв поются Пасхальные часы. Открытые Царские врата в храмах символизируют открытый путь к Богу. Не забывайте приветствовать друг друга словами “Христос Воскресе!” — “Воистину Воскресе!” до самого отдания Пасхи (40-й день)», — говорится в сообщении.

Митрополия напоминает и традиции Светлой седмицы: Крестные ходы после Литургии с чтением Евангелия Раздача артоса (освященного хлеба) в субботу Праздничный колокольный звон между службами.