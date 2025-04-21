Челябинская митрополия напомнила традиции Светлой седмицы

«На этой неделе отменяются земные поклоны, пост в среду и пятницу, а вместо утренних и вечерних молитв поются Пасхальные часы. Открытые Царские врата в храмах символизируют открытый путь к Богу. Не забывайте приветствовать друг друга словами “Христос Воскресе!” — “Воистину Воскресе!” до самого отдания Пасхи (40-й день)», — говорится в сообщении.