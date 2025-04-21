Челябинская митрополия напомнила традиции Светлой седмицы

Челябинская митрополия поздравляет братьев и сестер с наступлением Светлой седмицы (21 — 27 апреля). Как сообщает митрополия, это время особой благодати и радости.
«На этой неделе отменяются земные поклоны, пост в среду и пятницу, а вместо утренних и вечерних молитв поются Пасхальные часы. Открытые Царские врата в храмах символизируют открытый путь к Богу. Не забывайте приветствовать друг друга словами “Христос Воскресе!” — “Воистину Воскресе!” до самого отдания Пасхи (40-й день)», — говорится в сообщении.
Митрополия напоминает и традиции Светлой седмицы: Крестные ходы после Литургии с чтением Евангелия Раздача артоса (освященного хлеба) в субботу Праздничный колокольный звон между службами.