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В нацпарке «Самарская Лука» зафиксировали сокращение численности кабанов

В национальном парке «Самарская Лука» резко сократилось поголовье диких кабанов.

В национальном парке «Самарская Лука» резко сократилось поголовье диких кабанов. Согласно последним данным мониторинга, численность животных снизилась до 83 особей.

Как поясняют специалисты, основными причинами стали нехватка кормов в период нагула, а также суровые погодные условия прошедшей зимы. Отмечается, что ранее популяция кабанов в парке стабильно увеличивалась.

Экологи продолжают наблюдение за ситуацией и надеются, что численность животных сможет восстановиться в ближайшие годы при благоприятных условиях.

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