В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов из-за тумана

Сейчас идет регистрация на рейсы в Челябинск и Екатеринбург — задержка составляет около 12 часов. Самолеты в Стамбул и Москву уже вылетели, завершена посадка на рейс в Анталью. Пассажирские лайнеры в Ульяновск, Москву, Уфу, Санкт-Петербург и Новосибирск пока остаются на земле.