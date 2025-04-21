Стал известен график работы платных парковок в Уфе. Парковки будут работать с 7 утра до 9 часов вечера. В выходные и ночное время они будут бесплатными.
Как сообщают в мэрии, началось оформление 1188 парковочных мест на центральных улицах города для платной парковки.
Напомним, зоны платной стоянки вводятся вдоль обочин на улицах Достоевского, К. Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, М. Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. Не менее 10% мест буду отведены для маломобильных групп населения. Стоимость часа составит 40 рублей. Оплату можно будет произвести через мобильное приложение, сайт, с помощью смс и через банкомат.