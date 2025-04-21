Стал известен график работы платных парковок в Уфе

Напомним, зоны платной стоянки вводятся вдоль обочин на улицах Достоевского, К. Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, М. Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. Не менее 10% мест буду отведены для маломобильных групп населения. Стоимость часа составит 40 рублей. Оплату можно будет произвести через мобильное приложение, сайт, с помощью смс и через банкомат.