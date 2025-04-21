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На трассах М-11 и М-4 повысили разрешенную скорость

Федеральные трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» перешли с зимних ограничений скорости на летние. Новые лимиты для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн действуют с 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», на летний период на участке платной трассы М-11 «Нева» с 59-го километра в Московской области и до Петербурга разрешенную скорость повысили до 130 км/ч. До такой же скорости можно разгоняться на отрезке М-4 «Дон» с 518-го по 544-й километр в обход Новой Усмани и Рогачевки.

На двух участках М-4 разрешенную скорость повысили до 110 км/ч. Это обход Ефремова в Тульской области с 296-го по 322-й километр трассы и отрезок с 706-го по 80−3 километр в Воронежской и Ростовской областях.