На трассах М-11 и М-4 повысили разрешенную скорость

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», на летний период на участке платной трассы М-11 «Нева» с 59-го километра в Московской области и до Петербурга разрешенную скорость повысили до 130 км/ч. До такой же скорости можно разгоняться на отрезке М-4 «Дон» с 518-го по 544-й километр в обход Новой Усмани и Рогачевки.
На двух участках М-4 разрешенную скорость повысили до 110 км/ч. Это обход Ефремова в Тульской области с 296-го по 322-й километр трассы и отрезок с 706-го по 80−3 километр в Воронежской и Ростовской областях.