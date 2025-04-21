На трассах М-11 и М-4 повысили разрешенную скорость

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», на летний период на участке платной трассы М-11 «Нева» с 59-го километра в Московской области и до Петербурга разрешенную скорость повысили до 130 км/ч. До такой же скорости можно разгоняться на отрезке М-4 «Дон» с 518-го по 544-й километр в обход Новой Усмани и Рогачевки.