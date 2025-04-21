22 апреля на Ростовскую область обрушится магнитная буря уровня G-2

Завтра, 22 апреля, на Ростовскую область обрушится магнитная буря. Во время пика своей активности она превысит предыдущие показатели за ближайшее время и достигнет уровня G-2. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Возмущения магнитосферы начнутся примерно с полудня вторника, а около 18 часов они резко усилятся. В частности, после полуночи магнитная буря повысится до уровня G-2 с Кр-индексом 6.
К 3 часам ночи влияние немного ослабнет, но уже в 6 утра 23 апреля снова превысит уровень G-1. Неустойчивый магнитный фон сохранится в течение всего дня, он вернется в свое обычное состояние к вечеру.
Показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. В данном случае речь идет о средней магнитной буре. Напомним, метеозависимым людям во время магнитных перепадов рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.