22 апреля на Ростовскую область обрушится магнитная буря уровня G-2

Завтра, 22 апреля, на Ростовскую область обрушится магнитная буря. Во время пика своей активности она превысит предыдущие показатели за ближайшее время и достигнет уровня G-2. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.