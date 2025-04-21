В Омске начнут строить новый аэропорт «Омск-Федоровка» в 2026 году

Строительство нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» начнется в 2026 году. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта. Ожидается, что в конце 2025 года подрядчик получит необходимые заключения, после чего приступит к работам. ю об этом получило издание.
Новый аэропорт, расположенный в 25 километрах от Омска, будет способен принимать до 3,5 миллионов пассажиров и обрабатывать свыше 6 тысяч тонн грузов ежегодно.
Проект стоимостью 43 миллиарда рублей реализует компания «ЛимакМаращ» (ЛМС), уже известная омичам по строительству «G-Drive Арены». «ЛМС» занималась проектированием новой «G-Drive Арены» в Омске,, что, а также международные терминалы воздушных гаваней в Тюмени, Воронеже и Магадане.
Ранее мы писали, что ядом с будущим аэропортом «Омск-Федоровка» обновят окружную дорогу.