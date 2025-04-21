В Омске начнут строить новый аэропорт «Омск-Федоровка» в 2026 году

Строительство нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» начнется в 2026 году. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта. Ожидается, что в конце 2025 года подрядчик получит необходимые заключения, после чего приступит к работам. ю об этом получило издание.