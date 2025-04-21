Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте «Активный гражданин», сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».
«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в проекте “Активный гражданин” началось новое голосование. Москвичам предлагают рассказать, как они проводят 9 Мая, а также о боевых и трудовых подвигах их предков», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что среди вариантов ответа — просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам, можно отдельно вписать и что-то свое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, хранящих память о тех годах.
«Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.