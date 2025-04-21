Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы

Отмечается, что среди вариантов ответа — просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам, можно отдельно вписать и что-то свое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, хранящих память о тех годах.