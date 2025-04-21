Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшете снесут самовольно установленные гаражи

Администрация обратилась в городской суд.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете снесут гаражи-полувагоны, самовольно установленные на улице Партизанской 143 и 143/1. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на городскую администрацию, к владельцам обратились еще в октябре 2024, просили добровольно убрать постройки, которых, кстати, оказалось 42. 20 собственников выполнили требование, а с остальными пришлось разбираться через суд.

— Согласно решению Тайшетского городского суда, на сегодня 18 гаражей уже перешли в муниципальную собственность. В 30-дневный срок — с 15 мая по 15 июня администрация намерена эти полувагоны демонтировать, — сообщают в агентстве.

Отметим, что спор все еще можно урегулировать без вмешательства суда. Для этого необходимо обратиться в администрацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дрифт-площадке на острове Конном в Иркутске установили шлагбаум и пункт охраны. Также уже закупили камеры видеонаблюдения, которые подключат в ближайшее время.