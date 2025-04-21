В Тайшете снесут самовольно установленные гаражи

В Тайшете снесут гаражи-полувагоны, самовольно установленные на улице Партизанской 143 и 143/1. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на городскую администрацию, к владельцам обратились еще в октябре 2024, просили добровольно убрать постройки, которых, кстати, оказалось 42. 20 собственников выполнили требование, а с остальными пришлось разбираться через суд.
— Согласно решению Тайшетского городского суда, на сегодня 18 гаражей уже перешли в муниципальную собственность. В 30-дневный срок — с 15 мая по 15 июня администрация намерена эти полувагоны демонтировать, — сообщают в агентстве.
Отметим, что спор все еще можно урегулировать без вмешательства суда. Для этого необходимо обратиться в администрацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дрифт-площадке на острове Конном в Иркутске установили шлагбаум и пункт охраны. Также уже закупили камеры видеонаблюдения, которые подключат в ближайшее время.