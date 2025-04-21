В Тайшете снесут самовольно установленные гаражи

В Тайшете снесут гаражи-полувагоны, самовольно установленные на улице Партизанской 143 и 143/1. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на городскую администрацию, к владельцам обратились еще в октябре 2024, просили добровольно убрать постройки, которых, кстати, оказалось 42. 20 собственников выполнили требование, а с остальными пришлось разбираться через суд.