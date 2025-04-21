Хабиров отчитал чиновников за состояние воинских захоронений в Башкирии

21 апреля на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров отчитал глав районных администраций и министерство ЖКХ за состояние памятников воинской славы. Он заявил, что накануне важного праздника, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, многие мемориалы в республике находятся в неухоженном состоянии.
— Это на мой взгляд, один день работы. Вы если мне сейчас будете говорить, что у вас на это нет денег, то просто прямо сейчас пишите заявление и уходите, пожалуйста. Сегодня вечером собираете ВКС (видеоконференцсвязь — Ред.) с главами районов в 7 вечера. До этого, значит, пусть они сделают обследование и начинаем заслушивать [глав районов по состоянию памятников]. Следующий доклад по этому вопросу — 5 мая, — обратился к своим подчиненным Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что он недоволен состоянием некоторых мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Он поручил подчиненным привести их в порядок.
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