Хабиров отчитал чиновников за состояние воинских захоронений в Башкирии

— Это на мой взгляд, один день работы. Вы если мне сейчас будете говорить, что у вас на это нет денег, то просто прямо сейчас пишите заявление и уходите, пожалуйста. Сегодня вечером собираете ВКС (видеоконференцсвязь — Ред.) с главами районов в 7 вечера. До этого, значит, пусть они сделают обследование и начинаем заслушивать [глав районов по состоянию памятников]. Следующий доклад по этому вопросу — 5 мая, — обратился к своим подчиненным Хабиров.