Скончался Папа Римский

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск умер, сообщила Служба печати Святого престола.
«Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта», — говорится в сообщении.
Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) 17 декабря 1936 года. Избран папой римским 13 марта 2013 года, принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы, он также первый папа-иезуит.
Последние месяцы понтифик тяжело болел. Он был госпитализирован 14 февраля. У Франциска диагностировали сначала легочную инфекцию, а затем и двустороннее воспаление легких в начальной стадии. Главу РКЦ несколько раз переводили на искусственную вентиляцию легких. Затем его состояние улучшилось и Франциск покинул медучреждение.
Ему проводили кислородную терапию, которая повлияла на голосовые связки, в результате 88-летний понтифик почти утратил способность говорить. Врачи рекомендовали ему длительную реабилитацию для восстановления речи и предписали покой в течение двух месяцев. Все мероприятия с участием Папы Римского были отменены.
Впервые после болезни он появился перед верующими 6 апреля. Накануне, в Пасхальное воскресенье он провел личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а затем отправился на пасхальную мессу и поприветствовал людей на площади Святого Петра.
В своем последнем пасхальном обращении (его от имени понтифика зачитал глава Службы папских литургических церемоний монсеньору Диего Равелли) заявил о необходимости надежды на мир и призвал к прекращению вооруженных конфликтов в различных регионах и оказанию помощи страдающему населению.