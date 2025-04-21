Скончался Папа Римский

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) 17 декабря 1936 года. Избран папой римским 13 марта 2013 года, принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы, он также первый папа-иезуит.