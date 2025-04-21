Омичи присоединились к созданию геоглифа

«Мы приехали сюда всей семьёй! Это уже не первый наш опыт посадки деревьев. Очень хотелось внести свой вклад в восстановление лесов Омской области и сохранить их для будущих поколений. И конечно, для нас это способ почтить память солдат и героев, которые в годы Великой Отечественной войны подарили нам мирное небо над головой, и возможность жить в свободной стране. Большое спасибо за возможность принять участие в этом важном деле!» — отметила омский экоблогер Оксана Мироненко.