Омичи присоединились к созданию геоглифа

В Омской области стартовала масштабная международная акция «Сад памяти», которая традиционно проводится каждую весну. В 2025 году в честь 80-летия Великой Победы главное управление лесного хозяйства Омской области инициировало уникальный проект — высадку геоглифа «Победе — 80».
Корреспондент omsk.aif.ru принял участие в этой акции.
Более 9000 деревьев.
Представители экошколы, организованной омским отделением Союза журналистов РФ, активно поддержали эту инициативу, внеся свой вклад в сохранение исторической памяти и улучшение экологической обстановки региона. 19 апреля на территории Усть-Заостровского лесничества в Омском районе был заложен впечатляющий геоглиф.
Высаживать молодые деревья приехали более 300 человек. Несмотря на холодную погоду, омичи собрались дружным строем на огромном поле, подготовленном для посадки геоглифа. Борозда, представляющая собой надпись «Победе — 80», растянулась почти на полкилометра. Каждая буква — около 50 метров в длину и состоит из трёх рядов. В каждом ряду около 300 саженцев сосны.
На площадке общего сбора играла музыка военных лет, развернулась полевая кухня, где угощали уставших омичей солдатской кашей и горячим чаем. На открытии мероприятия прозвучали напутственные слова губернатора Омской области, который тоже принял участие в высадке деревьев.
«Дорогие друзья! Сегодня мы начинаем празднование 80-летия Великой Победы. У нас запланировано множество мероприятий: масштабный Бессмертный полк, который мы не проводили несколько лет, грандиозный парад Победы и благоустройство парка им. 30-летия Победы с созданием парка “Патриот”. Особое событие — высадка геоглифа из 9000 сосен, выращенных в Омском районе. Это достойный вклад нашего поколения в память о Победе и передача наследия следующим поколениям», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Начальник ГУ лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков подчеркнул значимость мероприятия: «Дорогие участники акции! Сегодня вы занимаетесь посадкой леса. Это особенное занятие, сродни созданию новой жизни — ответственное и навсегда. За моей спиной сосны, которым уже более 50 лет. А сегодня вы создаёте бор, который увидят ваши дети, внуки и правнуки. С высоты птичьего полёта будет чётко читаться надпись “Победе — 80” — седьмой по счёту геоглиф в Омской области. Это наш подарок будущим поколениям».
Волонтёры высадили более 9000 сеянцев сосны в особом порядке. Со временем эти молодые деревья превратятся в огромные буквы, которые можно будет различить с высоты птичьего полёта. Омичам не помешали ни ветер, ни снег, лежавший у борозды, ни вода. Дружными рядами волонтёры сажали маленькие сосенки, которые через несколько десятков лет станут большими деревьями. Держа в руках крошечную веточку с корнями, сложно представить, что когда-нибудь она превратится в большое дерево, способное прожить до 200 лет.
В течении трёх лет сотрудники лесхоза будут следить за саженцами и ухаживать. Там, где образуются прорехи, подсадят новые, ими же заменят погибшие. В засуху саженцы будут поливать, а за геоглифоме в течение трёх лет будут следить сотрудники Усть-Заостровского лесничества.
А те, кто принимал участие в высадке геоглифа, смогут посмотреть на плоды своих трудов. Многие участники акции говорили, что с радостью съездят летом и посмотрят, как растут молодые сосенки.
Пришли всей семьёй.
Высадка нового геоглифа в честь юбилея Победы — особенное событие для Омской области. На мероприятие приехали чиновники, экоблогеры и журналисты. Некоторые — семьями.
«Мы приехали сюда всей семьёй! Это уже не первый наш опыт посадки деревьев. Очень хотелось внести свой вклад в восстановление лесов Омской области и сохранить их для будущих поколений. И конечно, для нас это способ почтить память солдат и героев, которые в годы Великой Отечественной войны подарили нам мирное небо над головой, и возможность жить в свободной стране. Большое спасибо за возможность принять участие в этом важном деле!» — отметила омский экоблогер Оксана Мироненко.
Для будущих поколений.
Акция охватывает не только субъекты Российской Федерации, но и другие страны. За пять лет миллионы неравнодушных людей из 78 стран мира объединились в стремлении почтить память погибших воинов. Их совместными усилиями было высажено более 130 млн деревьев; таким образом был создан настоящий зелёный мемориал планетарного масштаба.
Важность акции заключается не только в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти, но и в решении экологических задач. Высадка деревьев способствует улучшению экологической обстановки, созданию новых зелёных зон.
Проект объединяет людей разных возрастов, национальностей и профессий вокруг сохранения памяти о великом подвиге нашего народа и заботе об окружающей среде.
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зайти на интерактивную карту сайта, выбрать нужный регион и зарегистрироваться на удобной площадке. Всё необходимое оборудование и саженцы будут предоставлены на месте.
Участники также имеют возможность самостоятельно сажать свои памятные деревья и затем добавлять их расположение на карту проекта. Омская область традиционно становится активным участником этой важной инициативы. В 80b 2025 году планируется высадить более 260 000 деревьев. За 5 лет проведения акции «Сад памяти» по всей России и за рубежом высадили более 130 млн деревьев в 78 странах мира.
Международная акция «Сад памяти» — это масштабный эколого-патриотический проект, который ставит своей целью увековечивание памяти каждого солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно участники акции высаживают 27 млн деревьев, символически посвящая каждое из них конкретному герою, отдавшему жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Каждое дерево — это живое напоминание о подвиге защитников Отечества.
Образовательный проект «Экошкола современных медиа» реализуется третий год и направлен на повышение профессионального уровня журналистов и блогеров, освещающих темы экологии и охраны окружающей среды. Проект реализуется при поддержке компании «Газпром нефть» и АО «ГК “Титан”.