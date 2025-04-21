Самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за пассажира с эпилепсией

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU5803 из Владивостока в Москву (Шереметьево), совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
20 апреля в 07:45 по московскому времени экипаж воздушного судна Airbus A330 (бортовой номер RA-73685) сообщил диспетчерам Хабаровского регионального центра Единой системы организации воздушного движения о необходимости смены курса. На борту находился пассажир с приступом эпилепсии, и командир корабля принял решение следовать на запасной аэродром — международный аэропорт Хабаровска (Новый).
В 15:11 по Хабаровску самолет успешно приземлился в краевом центре. На месте дежурили медики, которые незамедлительно оказали помощь больному. О состоянии пассажира пока ничего неизвестно.