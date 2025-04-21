Самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за пассажира с эпилепсией

20 апреля в 07:45 по московскому времени экипаж воздушного судна Airbus A330 (бортовой номер RA-73685) сообщил диспетчерам Хабаровского регионального центра Единой системы организации воздушного движения о необходимости смены курса. На борту находился пассажир с приступом эпилепсии, и командир корабля принял решение следовать на запасной аэродром — международный аэропорт Хабаровска (Новый).