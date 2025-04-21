Лукашенко после Пасхи остался работать на малой родине в Копыси

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Пасхи проведет рабочее совещание на малой родине в Копыси, сообщил телеграм канал «Пул Первого».
Так, 21 апреля темой рабочего совещания главы республики станут изменения белорусской деревни, а также лесная отрасль. Эти вопросы поднимут в «деревне будущего» — агрогородке Копысь.
— Сегодня Лукашенко работает на малой родине — в агрогородке Копысь, который стал прототипом программы «Деревня будущего», — написал телеграм канал «Пул Первого».
С главами Минпрома и Минлесхоза белорусский лидер намерен обсудить развитие белорусской деревообработки в рамках программы по созданию современных условий в сельской местности. Уточняется, что речь пойдет о новых технологиях, экспортном потенциале, а также создании рабочих мест.
Также уточнили, что рабочее совещание главы Беларуси пройдет на базе Оршанского лесхоза. В рамках совещания министр промышленности Александр Ефимов проинформирует об обеспечении лесного хозяйства лесозаготовительной техникой. А министр лесного хозяйства Александр Кулик расскажет о работах по восстановлению лесного фонда, охране леса от пожаров, обеспечении отрасли сырьем.
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