Лукашенко после Пасхи остался работать на малой родине в Копыси

С главами Минпрома и Минлесхоза белорусский лидер намерен обсудить развитие белорусской деревообработки в рамках программы по созданию современных условий в сельской местности. Уточняется, что речь пойдет о новых технологиях, экспортном потенциале, а также создании рабочих мест.