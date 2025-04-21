В Самаре пройдёт международный кинофестиваль Bodyscope Film Festival

Как сообщает пресс-служба кинотеатра, Bodyscope объединяет авторов и зрителей кинотанца — жанра, где танец становится главным средством выражения. В программе — работы режиссёров и хореографов со всего мира, в том числе участников Берлинале и фестиваля в Локарно.