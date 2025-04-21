В Самаре пройдёт международный кинофестиваль Bodyscope Film Festival

С 25 по 27 апреля кинотеатр «Художественный» в Самаре покажет конкурсные программы Bodyscope Film Festival (18+) — единственного в России международного фестиваля пластического кино. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Как сообщает пресс-служба кинотеатра, Bodyscope объединяет авторов и зрителей кинотанца — жанра, где танец становится главным средством выражения. В программе — работы режиссёров и хореографов со всего мира, в том числе участников Берлинале и фестиваля в Локарно.
Расписание:
25 апреля, 18:00 — «Конкурсная программа 1» (18+);26 апреля, 17:00 — Беседа о кинотанце, 18:30 — «Конкурсная программа 2» (18+);27 апреля, 18:00 — «Внеконкурсная программа» (18+), 19:40 — «Французская программа» (18+).
Ранее мы писали, что в музее Эльдара Рязанова 26 апреля пройдет занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Лекция будет посвящена работам Жана-Пьера Мельвиля (16+).
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