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Умер папа римский

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, сообщил Святой престол.

Источник: РИА "Новости"

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, сообщил Святой престол. Он умер в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник — 21 апреля.

За день до своей смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи, он произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Понтифик попал в больницу 14 февраля из-за обострения бронхита. Ему делали переливание крови в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, а также диагностировали почечную недостаточность.

С конца февраля состояние Франциска стало улучшаться. Пресс-служба Ватикана сообщала, что понтифик остается «в хорошем настроении, завтракает каждый день и продолжает работать из своей больничной палаты».

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