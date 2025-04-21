В Омске пройдет шествие «Бессмертного полка-2025»

Акцию собираются организовать в тех же локациях, в которых она проходила в прошлые годы. После завершения парада колонна начнет движение по улице Красный путь. Чтя память своих героических предков, омичи пройдут с их портретами в руках через Соборную площадь, улицу Ленина и Иртышскую набережную. Конечная точка маршрута — площадь Победы.