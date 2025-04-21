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В Омске пройдет шествие «Бессмертного полка-2025»

Салют отложили до победы на СВО.
Источник: Комсомольская правда

Омские власти приняли решение провести шествие «Бессмертного полка». Его согласовали на заседании облкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом рассказала на пресс-конференции 21 апреля заместитель мэра Инна Елецкая.

Акцию собираются организовать в тех же локациях, в которых она проходила в прошлые годы. После завершения парада колонна начнет движение по улице Красный путь. Чтя память своих героических предков, омичи пройдут с их портретами в руках через Соборную площадь, улицу Ленина и Иртышскую набережную. Конечная точка маршрута — площадь Победы.

Власти приняли и еще одно важное для города решение. Салют отложен до победы в специальной военной операции.

Ранее «КП Омск» рассказала, что пятого мая жители областного центра устроят автомотопробег «Вперед, к Победе!».