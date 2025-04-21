В Казани парковки временно стали бесплатными из-за сбоя в системе оплаты. До устранения неполадок оплату взимать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.
Утром 21 апреля произошел технический сбой в системе «Казанский паркинг». Поэтому временно услуга парковки стала бесплатной. О начале платного периода сообщат позже.
Ранее подобная ситуация произошла в ноябре 2024 года. Тогда жители Казани пожаловались на сбой в оплате муниципальных парковок. Они происходили после обновления приложения.
Напомним, в Казани появится 42 новые парковки на 1506 машиномест. Общее число мест для стоянок превысит 10 тысяч.