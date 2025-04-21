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Вопрос благоустройства городских кладбищ обсудили в Хабаровске

В этом году на благоустройство городских кладбищ выделят 25 млн рублей. Средства направят на их содержание, вывоз бытовых отходов, охрану, дезинсекцию и другое.

Источник: Аргументы и факты

«Особое внимание уделяется сектору № 20А Центрального кладбища, где проходят захоронения участников СВО. С 2023 года в рамках федеральной программы “По увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества” благоустроили 29 захоронений и установили 18 мемориальных знаков с надписями. Администрацией города была проведена работа с ритуальными организациями: в результате еще 12 захоронений были благоустроены на безвозмездной основе», — рассказал начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Дмитрий Михайлов.

В этом году предприятия завезли порядка 200 кубометров инертных материалов, 80 кубометров песка для подсыпки 160 провалившихся захоронений. Запланированы работы по устройству проездов на секторе с устройством водоотведения.

В текущем году также планируются работы по устройству дороги на кладбище в районе станции Красная Речка.