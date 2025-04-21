В Хабаровске усилят меры безопасности в майские праздники

В преддверии праздничных дней в Хабаровске вводится комплекс дополнительных мер безопасности. Особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и общественных пространств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правоохранительные органы задействуют дополнительные резервные подразделения для обеспечения порядка. Запланированы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на усиление безопасности в местах массового скопления людей.
Все праздничные мероприятия будут проходить под усиленной охраной. Жителям и гостям Хабаровска рекомендуют соблюдать бдительность и сообщать о подозрительных предметах или действиях по телефонам экстренных служб.
Напомним, в 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в честь этого знаменательного события по Хабаровскому краю проедет поезд «Победа» — уникальный передвижной музей на колесах.