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В Хабаровске усилят меры безопасности в майские праздники

Правоохранительные органы задействуют дополнительные резервные подразделения.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии праздничных дней в Хабаровске вводится комплекс дополнительных мер безопасности. Особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и общественных пространств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Правоохранительные органы задействуют дополнительные резервные подразделения для обеспечения порядка. Запланированы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на усиление безопасности в местах массового скопления людей.

Все праздничные мероприятия будут проходить под усиленной охраной. Жителям и гостям Хабаровска рекомендуют соблюдать бдительность и сообщать о подозрительных предметах или действиях по телефонам экстренных служб.

Напомним, в 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в честь этого знаменательного события по Хабаровскому краю проедет поезд «Победа» — уникальный передвижной музей на колесах.