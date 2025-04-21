Девять муниципалитетов Башкирии завершили отопительный сезон. Об этом сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
По словам Головановой, на сегодня города Уфа, Агидель, Стерлитамак, Сибай, а также Благовещенский, Ермекеевский, Ишимбайский, Мелеузовский и Миякинский районы приняли решение о завершении отопительного периода.
«Еще 10 муниципалитетов планируют завершить на этой неделе. На майские праздники ожидается похолодание и дожди. Предлагаю муниципалитетам при отключении отопления не отключать насосы и не начинать гидравлические испытания, а оставить системы под давлением для быстрого запуска при необходимости», — посоветовала Ирина Голованова.
Глава республики Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов быть внимательными.
«Каждый муниципалитет отдельно принимает решение, когда завершать отопительный сезон. Поэтому внимательно нужно смотреть, чтобы никто не выделялся. Принимайте решение и людей информируйте. Будьте готовы к любым неожиданностям, так как погода неустойчивая и непредсказуемая», — поручил Радий Хабиров.