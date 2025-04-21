Девять муниципалитетов Башкирии завершили отопительный сезон.

«Еще 10 муниципалитетов планируют завершить на этой неделе. На майские праздники ожидается похолодание и дожди. Предлагаю муниципалитетам при отключении отопления не отключать насосы и не начинать гидравлические испытания, а оставить системы под давлением для быстрого запуска при необходимости», — посоветовала Ирина Голованова.