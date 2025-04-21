«Поезд Победы» отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля

«В состав ретропоезда войдут легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотоснимки», — говорится в сообщении.