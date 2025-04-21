«Поезд Победы» отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Мемориальный «Поезд Победы» отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ГЖД.
«В состав ретропоезда войдут легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотоснимки», — говорится в сообщении.
Всего на маршруте «Поезда Победы» 45 станций, на которых пройдут торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты. В Нижегородской области «Поезд Победы» сделает остановки в Дзержинске, Арзамасе, Лукоянове, Шатках, Сергаче, Шахунье и Семёнове.
Отмечается, что на станциях пройдут праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра, а также актеров, которые станцуют для всех гостей мероприятия «победный вальс».