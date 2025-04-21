Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре «Ростелеком» установил систему мониторинга состояния Кировского моста

В областной столице на Кировском мосту установили систему мониторинга.

В областной столице на Кировском мосту установили систему мониторинга. Она была внедрена по заказу минтранса области «Ростелекомом».

Для проверки состояния моста на путепроводе были расположены датчики, которые должны мерить натяжение тросов моста и наклон всего каркаса. Также, был установлен прибор, замеряющий состояние дорожного полотна, метеорологическую станцию и видеокамерами.

Систему разработали на основе ИИ. С ее помощью наблюдение за объектом ведется круглосуточно.

Новости любимого города уже у нас в телеграм-канале «МК в Самаре».