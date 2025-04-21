Дубль тольяттинского «Акрона» проиграл барнаульскому «Динамо» дома 20 апреля

Сохранить лидерство во втором тайме не удалось. Сначала на 43-й Кирилл Могель сравнял — 1:1. А в добавленное время Максим Ерусланов добил волжан — 2:1. Пока в двух играх Второй лиги дубль тольяттинцев не смог набрать ни одного очка.