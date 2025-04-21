Дубль тольяттинского «Акрона» проиграл барнаульскому «Динамо» дома 20 апреля

«Красно-черные» потерпели второе поражение подряд во Второй лиге — 1:2 (12+).
«Акрон-2» принимал барнаульское «Динамо» на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Хозяева открыли счет ближе к свистку на перерыв. На 40-й минуте забил Максим Болдырев — 1:0.
Сохранить лидерство во втором тайме не удалось. Сначала на 43-й Кирилл Могель сравнял — 1:1. А в добавленное время Максим Ерусланов добил волжан — 2:1. Пока в двух играх Второй лиги дубль тольяттинцев не смог набрать ни одного очка.
Местный коллектив идет на 12-й строчке в таблице. Следующий матч состоится 26 апреля. В Дзержинске сразятся с местным «Химиком» (12+). Ранее уступили в дерби «Крылья Советов-2» — 3:4 (12+).
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