Жителям Хабаровского края напомнили о правилах особого пожароопасного режима

Также возможно ограничение на посещение лесов. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать установленные запреты.
В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номерам экстренных служб «101» или «112».
В связи с введением особого противопожарного режима в регионе, местным жителям напоминают о правилах поведения: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на открытом огне, сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.
Также возможно ограничение на посещение лесов. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать установленные запреты.
В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номерам экстренных служб «101» или «112».