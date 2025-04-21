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Жителям Хабаровского края напомнили о правилах особого пожароопасного режима

В связи с введением особого противопожарного режима в регионе, местным жителям напоминают о правилах поведения: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на открытом огне, сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.

Источник: Freepik

Также возможно ограничение на посещение лесов. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать установленные запреты.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номерам экстренных служб «101» или «112».