Жителям Хабаровского края напомнили о правилах особого пожароопасного режима

В связи с введением особого противопожарного режима в регионе, местным жителям напоминают о правилах поведения: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на открытом огне, сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.