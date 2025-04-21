В Омске ограничат скорость электросамокатов до 20 км/ч

Оператор кикшеринга Whoosh снизил максимальную скорость электросамокатов в Омске до 17−20 км/ч. Ранее самокаты могли разгоняться до 25 км/ч.
По словам представителей Whoosh, многие водители самокатов превышали допустимую скорость. Аналогичное ограничение скорости (17−20 км/ч) в ближайшее время введет и оператор «МТС Юрент».
Компания Whoosh уверяет, что снижение скорости не повлияет на продолжительность поездок, так как большинство пользователей и раньше передвигались с подобной скоростью.
Ранее мы писали, что в Омске самокатчик сбил ребенка.