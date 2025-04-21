Пострадавшим от урагана жителям Красноярского края выплатили 19,3 млн рублей

Адресную матпомощь после урагана уже получили 1322 жителя Красноярского края на сумму 19,3 млн руб. Об этом стало известно на совещании под председательством губернатора Михаила Котюкова с участием представителей краевого МЧС, членов краевого правительства, глав муниципалитетов, правоохранительных органов.
Глава региона поручил ускорить работы по восстановлению пострадавших объектов, которые повредил ветер 5 апреля. Тогда ураган особенно затронул центральные и южные районы Красноярского края. Тогда порывы ветра срывали кровли с домов и соцобъектов.
Напомним, в сильный ветер огнём было уничтожено 6 домов в Партизанском и Шушенском районах. Помимо этого, была сорвана или повреждена кровля в таких городах, как Красноярск, Канск, Назарово, а также в Идринском, Курагинском, Партизанском, Саянском, Ужурском, Шушенском районах. А именно пострадали крыши 28 зданий (23 соцобъекта, включая 8 школ, детский сад и 5 домов).