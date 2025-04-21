Пострадавшим от урагана жителям Красноярского края выплатили 19,3 млн рублей

Напомним, в сильный ветер огнём было уничтожено 6 домов в Партизанском и Шушенском районах. Помимо этого, была сорвана или повреждена кровля в таких городах, как Красноярск, Канск, Назарово, а также в Идринском, Курагинском, Партизанском, Саянском, Ужурском, Шушенском районах. А именно пострадали крыши 28 зданий (23 соцобъекта, включая 8 школ, детский сад и 5 домов).