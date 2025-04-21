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Пострадавшим от урагана жителям Красноярского края выплатили 19,3 млн рублей

Губернатор региона Михаил Котюков поручил ускорить работы по восстановлению объектов.

Источник: Правительство Красноярского края

Адресную матпомощь после урагана уже получили 1322 жителя Красноярского края на сумму 19,3 млн руб. Об этом стало известно на совещании под председательством губернатора Михаила Котюкова с участием представителей краевого МЧС, членов краевого правительства, глав муниципалитетов, правоохранительных органов.

Глава региона поручил ускорить работы по восстановлению пострадавших объектов, которые повредил ветер 5 апреля. Тогда ураган особенно затронул центральные и южные районы Красноярского края. Тогда порывы ветра срывали кровли с домов и соцобъектов.

Напомним, в сильный ветер огнём было уничтожено 6 домов в Партизанском и Шушенском районах. Помимо этого, была сорвана или повреждена кровля в таких городах, как Красноярск, Канск, Назарово, а также в Идринском, Курагинском, Партизанском, Саянском, Ужурском, Шушенском районах. А именно пострадали крыши 28 зданий (23 соцобъекта, включая 8 школ, детский сад и 5 домов).