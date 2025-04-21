В Крыму началось голосование за объекты благоустройства

Глава Крыма добавил, что принять участие в голосовании может любой житель республики старше 14 лет. Руководитель региона отметил, что оно продлится до 12 июня. Проголосовать можно на сайте, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также в общественных местах.