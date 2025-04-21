В Крыму началось голосование за объекты благоустройства

В понедельник, 21 апреля, стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Благоустройство выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на голосование вынесли 35 крымских объектов. Они находятся в 11 муниципалитетах.
«Это Армянск, Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта», — уточнил Аксенов.
Глава Крыма добавил, что принять участие в голосовании может любой житель республики старше 14 лет. Руководитель региона отметил, что оно продлится до 12 июня. Проголосовать можно на сайте, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также в общественных местах.