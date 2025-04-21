«Весенняя неделя добра» стартовала в Хабаровске

21 апреля в Городском дворце культуры торжественно открыли всероссийскую акцию «Весенняя неделя добра», которая продлится до 27 апреля. В этом году мероприятия посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Этот год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. В связи с этим множество мероприятий, которые пройдут в рамках акции, будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции и их семей», — рассказала главный специалист отдела по работе с детьми и молодежью управления образования администрации Хабаровска Юлия Цун.
В первый день работы акции гости смогли посетить тематические площадки: «Красная гвоздика», интеллектуальный тест о Великой Отечественной войне, мастер-класс «Портрет Героя» и акцию «Коробка храбрости» по сбору игрушек для детей в онкоотделениях.
22 апреля волонтеры примут участие в экологическом квесте «Чистые игры» у памятника фронтовому истребителю Су-7Б. В последующие дни запланированы посещения ветеранов, благотворительные акции для детей и посадка «Аллеи добрых дел» в поддержку участников СВО.