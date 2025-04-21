«Весенняя неделя добра» стартовала в Хабаровске

«Этот год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. В связи с этим множество мероприятий, которые пройдут в рамках акции, будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции и их семей», — рассказала главный специалист отдела по работе с детьми и молодежью управления образования администрации Хабаровска Юлия Цун.