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Вторая команда «Крыльев» разошлась ничьей с дзержинским «Химиком» 20 апреля

Обе команды нанесли 19 ударов, но забить никому не удалось — 0:0.

Обе команды нанесли 19 ударов, но забить никому не удалось — 0:0 (12+).

Команды встретились в Нижегородской области в рамках очередного тура Второй лиги. Команды запомнили только несколькими заменами и двумя желтыми карточками. «Горчичники» получили Артем Чалый из дубля «Крыльев» и Илья Юрченко из «Химика».

Всего клубы нанесли 19 ударов по воротам. Из них семь — со стороны самарцев (один в створ) и 12 — от коллектива из Дзержинска (3). Также хозяева больше владели мячом — 67% против 33%.

Пока «Крылья Советов-2» занимают четвертое место с четырьмя очками. 26 апреля в Новотроицке сыграют с местной «Новой» (12+). До этого взяли вверх над дублем «Акрона» — 4:3 (12+).

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