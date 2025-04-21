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Иностранцы чаще приезжают в Беларусь за медуслугами по гинекологии и хирургии

В Беларусь иностранцы чаще всего приезжают за медуслугами в хирургии и гинекологии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, за какими медицинскими услугами чаще всего приезжают в Беларусь иностранцы. Об основных направлениях медтуризма рассказали на СТВ.

Так, в 2024-м в Беларусь за медуслугами приезжали граждане157 стран. Кроме жителей СНГ и стран-соседок за лечением к белорусским врачам приезжают из КНР, Индии, США, Израиля и т.д. В топ после стран СНГ вошли Казахстан, Латвия, Сербия и Китай.

В целом за прошлый год медтуризм в республике вырос почти на 20%. А основными направлениями медицинского туризма стали гинекология и хирургия.

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