Иностранцы чаще приезжают в Беларусь за медуслугами по гинекологии и хирургии

Стало известно, за какими медицинскими услугами чаще всего приезжают в Беларусь иностранцы. Об основных направлениях медтуризма рассказали на СТВ.
Так, в 2024-м в Беларусь за медуслугами приезжали граждане157 стран. Кроме жителей СНГ и стран-соседок за лечением к белорусским врачам приезжают из КНР, Индии, США, Израиля и т.д. В топ после стран СНГ вошли Казахстан, Латвия, Сербия и Китай.
В целом за прошлый год медтуризм в республике вырос почти на 20%. А основными направлениями медицинского туризма стали гинекология и хирургия.
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