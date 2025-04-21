Иностранцы чаще приезжают в Беларусь за медуслугами по гинекологии и хирургии

Так, в 2024-м в Беларусь за медуслугами приезжали граждане157 стран. Кроме жителей СНГ и стран-соседок за лечением к белорусским врачам приезжают из КНР, Индии, США, Израиля и т.д. В топ после стран СНГ вошли Казахстан, Латвия, Сербия и Китай.