В Ростовской области предприниматель ответит в суде за производство фальсификата

Предпринимателя из Ростовской области несколько раз уличили в грубых нарушениях при производстве молочной продукции. Сначала в отношении его применялись предупредительные меры воздействия, но они не повлияли, теперь ситуацию рассмотрит суд. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Как уточнили в ведомстве, иск подали в апреле 2025 года. До этого, с октября 2024 по апрель 2025 года, на производственной площадке нашли продукцию, которая не соответствовала по жирно-кислотному составу, а также содержала запрещенные растительные масла и жиры.
Производителя тогда привлекли к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ), было аннулировано 45 деклараций о годности товаров. Также направили предписание об устранении нарушений.
Позже, уже с марта по апрель 2025 года, фальсификат нарушителя обнаружили в продаже. Две внеплановые проверки показали, что недочеты не исправили. В связи с этим производителя привлекли уже по двум другим административным статьям (ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ). Также в суд направили иск с требованием приостановить работу площадки.