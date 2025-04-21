В Ростовской области предприниматель ответит в суде за производство фальсификата

Позже, уже с марта по апрель 2025 года, фальсификат нарушителя обнаружили в продаже. Две внеплановые проверки показали, что недочеты не исправили. В связи с этим производителя привлекли уже по двум другим административным статьям (ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ). Также в суд направили иск с требованием приостановить работу площадки.