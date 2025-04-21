Волна жары накроет Челябинскую область 22 апреля

По информации синоптиков, предстоящей ночью местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы и плюс 6−11.
Днем во вторник при переменной облачности без существенных осадков, плюс 21−26 градусов.
Ветер завтра юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы ночью до 12 м/с, днем до 16 м/с.
Непосредственно в Челябинске 22 апреля ночью небольшой дождь, не исключена гроза и плюс 9−11, днем — без существенных осадков, плюс 23−25, ветер тех же направлений 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
До 24 апреля в отдельных районах Южного Урала прогнозируется аномально жаркая погода, когда среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более;