Волна жары накроет Челябинскую область 22 апреля

До 24 апреля в отдельных районах Южного Урала прогнозируется аномально жаркая погода, когда среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более; 22—25 апреля местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).