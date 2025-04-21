Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волна жары накроет Челябинскую область 22 апреля

Волна аномальной жары вновь накроет Челябинскую область 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 63% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: SuperOmsk.ru

По информации синоптиков, предстоящей ночью местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы и плюс 6−11.

Днем во вторник при переменной облачности без существенных осадков, плюс 21−26 градусов.

Ветер завтра юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы ночью до 12 м/с, днем до 16 м/с.

Непосредственно в Челябинске 22 апреля ночью небольшой дождь, не исключена гроза и плюс 9−11, днем — без существенных осадков, плюс 23−25, ветер тех же направлений 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

До 24 апреля в отдельных районах Южного Урала прогнозируется аномально жаркая погода, когда среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более; 22—25 апреля местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).