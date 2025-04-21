В Омской крепости сдают помещение в аренду под кафе или гостиницу

В историческом центре Омска по адресу улица Партизанская, 5А/8, в непосредственной близости от Тобольских ворот, появилось новое предложение коммерческой недвижимости.
Речь идет о помещении в здании Омской крепости, которое имеет богатую историю — здесь располагалась кухня и столовая Омского резервного батальона. После реставрации в здании уже успешно функционируют ресторан «Reконструкция» и суши-бар Izakaya Yosai.
На этот раз в аренду предлагается дополнительное помещение площадью 288 квадратных метров. Пространство включает в себя просторную гостевую зону, два кабинета, функциональный холл с ресепшн и гардеробом, подсобные помещения и санузел. Стоимость аренды составляет 165 тысяч рублей в месяц.