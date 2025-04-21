В Омской крепости сдают помещение в аренду под кафе или гостиницу

На этот раз в аренду предлагается дополнительное помещение площадью 288 квадратных метров. Пространство включает в себя просторную гостевую зону, два кабинета, функциональный холл с ресепшн и гардеробом, подсобные помещения и санузел. Стоимость аренды составляет 165 тысяч рублей в месяц.