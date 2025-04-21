Появилось последнее фото папы римского перед смертью

На фото папа римский запечатлен в момент рукопожатия с вице-президентом США, принявшим католицизм. В соцсети Х американский политик сообщил, что во время шестидневной поездки, охватившей Италию и Индию, ему удалось на несколько минут встретиться с папой римским, чтобы обменяться пасхальными поздравлениями.