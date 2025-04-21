Появилось последнее фото папы римского перед смертью

Понтифик умер через семь часов после фотографии.
На фото папа римский запечатлен в момент рукопожатия с вице-президентом США, принявшим католицизм. В соцсети Х американский политик сообщил, что во время шестидневной поездки, охватившей Италию и Индию, ему удалось на несколько минут встретиться с папой римским, чтобы обменяться пасхальными поздравлениями.
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни.
В феврале сообщалось, что 88-летний папа римский попал в больницу для лечения бронхита. 10 марта стало известно, что стабильное улучшение состояния папы римского продолжается, а уже 16 марта Ватикан обнародовал первое фото Франциска после его госпитализации.
23 марта он вышел на балкон одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из медучреждения.
Первое публичное появление папы римского после болезни произошло 6 апреля — тогда он неожиданно появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане.