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Появилось последнее фото папы римского перед смертью

В Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью. Его опубликовал вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей соцсети X.

Источник: vaticannews.va

Понтифик умер через семь часов после фотографии.

На фото папа римский запечатлен в момент рукопожатия с вице-президентом США, принявшим католицизм. В соцсети Х американский политик сообщил, что во время шестидневной поездки, охватившей Италию и Индию, ему удалось на несколько минут встретиться с папой римским, чтобы обменяться пасхальными поздравлениями.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни.

В феврале сообщалось, что 88-летний папа римский попал в больницу для лечения бронхита. 10 марта стало известно, что стабильное улучшение состояния папы римского продолжается, а уже 16 марта Ватикан обнародовал первое фото Франциска после его госпитализации.

23 марта он вышел на балкон одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из медучреждения.

Первое публичное появление папы римского после болезни произошло 6 апреля — тогда он неожиданно появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане.