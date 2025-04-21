Хрупкие сокровища достал из хранилищ Эрмитаж

А вообще в собрании Государственного Эрмитажа более 400 предметов художественного стекла XVIII—XX вв. еков. Это гравированные штофы и кубки, сервизы граненого хрусталя, вазы многослойного стекла, декорированные с применением резьбы и травления, предметы, расписанные золотом и цветными эмалями. Самая многочисленная и значительная в художественном отношении часть коллекции — изделия Императорского стеклянного завода (1777−1917 годы).