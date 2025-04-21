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Хрупкие сокровища достал из хранилищ Эрмитаж

В Малой церкви Зимнего дворца монтируют необычно хрупкую выставку — «»…Блеск кристалла и тонкость граней… «. Русское стекло XVIII — начала ХХ века с резьбой и гравировкой». Специалисты показали, как бережно приходится работать с уникальными экспонатами.

Источник: Российская газета

На этой выставке Государственный Эрмитаж покажет великолепные образцы художественного стеклоделия. Их сделали на ведущих стекольных предприятиях Российской империи. Всего представят более 100 произведений из коллекции музея.

Хрупкие вазы, столовые приборы, декоративные вещи расскажут об основных этапах развития производства резного стекла в России. Рассматривая эти шедевры, можно будет познакомиться и с разными приемами механической обработки стеклянных поверхностей.

А вообще в собрании Государственного Эрмитажа более 400 предметов художественного стекла XVIII—XX вв.еков. Это гравированные штофы и кубки, сервизы граненого хрусталя, вазы многослойного стекла, декорированные с применением резьбы и травления, предметы, расписанные золотом и цветными эмалями. Самая многочисленная и значительная в художественном отношении часть коллекции — изделия Императорского стеклянного завода (1777−1917 годы).

Стеклянные изделия с годами видоизменялись, следовали модным тенденциям, они то становились чрезвычайно популярными, то практически уходили из употребления. Все это можно будет увидеть на выставке в Эрмитаже.