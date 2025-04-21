Хрупкие сокровища достал из хранилищ Эрмитаж

На этой выставке Государственный Эрмитаж покажет великолепные образцы художественного стеклоделия. Их сделали на ведущих стекольных предприятиях Российской империи. Всего представят более 100 произведений из коллекции музея.
Хрупкие вазы, столовые приборы, декоративные вещи расскажут об основных этапах развития производства резного стекла в России. Рассматривая эти шедевры, можно будет познакомиться и с разными приемами механической обработки стеклянных поверхностей.
А вообще в собрании Государственного Эрмитажа более 400 предметов художественного стекла
Стеклянные изделия с годами видоизменялись, следовали модным тенденциям, они то становились чрезвычайно популярными, то практически уходили из употребления. Все это можно будет увидеть на выставке в Эрмитаже.